Grækenland er blevet knudepunkt for omladning og salg af russisk olie

Grækenland har udviklet sig til et knudepunkt for omladning og videreeksport af russisk olie i takt med, at EU’s sanktioner har gjort det sværere at handle med Rusland ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mængden af russisk brændselsolie, som blev omladet til søs ud for Grækenland, nåede nye højder i april ifølge Reuters, der henviser til data fra Refinitiv Eikon. I alt blev der fragtet 0,9 mio. ton russisk olie til Grækenland i april, hvilket var dobbelt så meget som i marts måned, og ifølge Refinitiv kan mængden have slået ny rekord i maj.