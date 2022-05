Euronav fik tab i første kvartal – forventer styrkelse af rater

Euronav lægger fra land med underskud i årets første måneder i et 2022, der for det belgiske tankrederis vedkommende nok først og fremmest vil blive husket for den foreslåede sammenlægning med rivalen Frontline.

I første kvartal fik Euronav et nettotab på 43,4 mio. dollar. Trods de røde tal er der tale om en forbedring fra den tilsvarende periode af sidste år, hvor Euronav tabte hele 71 mio. dollar på bundlinjen, fremgår det af rederiets ureviderede regnskabstal fremlagt torsdag.