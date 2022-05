John Fredriksen og bestyrelsen i International Seaways fortsætter mundhuggeri

Beskyldningerne fyger hen over bordet i børsslagsmålet mellem den norsk-cypriotiske shippingmagnat John Fredriksen og bestyrelsen i det amerikanske råolie- og produkttankrederi International Seaways, der har fået Fredriksen som storaktionær.

John Fredriksen beskylder i et åbent brev ledelsen i International Seaways for ikke at skabe værdi nok for aktionærerne i tankrederiet.