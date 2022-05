Torm får plus og melder om det stærkeste marked i ”mere end et årti”

Tankrederiet Torm har vendt et tab til et overskud i årets første kvartal. Krigen i Ukraine og sanktioner mod Rusland har givet raterne et boost og medført ”det stærkeste marked i mere end et årti” ifølge topchef Jacob Meldgaard. Opdateres.