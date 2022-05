Russisk nedlukning for gas til EU-lande giver udsolgte markeder for LNG-skibe

Høje energipriser er lige nu en stor kilde til frustration i europæiske husstande, men for gasrederiernes vedkommende er dårligt nyt for forbrugerne på flere måder gode nyheder for forretningen.

Den politiske situation i Europa med Ruslands invasion af Ukraine og den russiske beslutning om at lukke for gassen til de første europæiske lande øger presset for transport af naturgas fra andre steder i verden.