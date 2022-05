Concordia forudser store udsving i tank efter tab

Concordia Maritime lægger fra land med røde tal på bundlinjen ovenpå et 2021 med et svagt marked, der for det svenske tankrederi krævede krisesamtaler med långivere og ejeren Stena-gruppen.

For i år ser rederiets nye CEO, Erik Lewenhaupt, ind i et marked præget af store udsving, og hvor også krigen i Ukraine og Vestens afledte sanktioner mod Rusland har ændret markedet – ”en udvikling, som vi endnu mangler at se slutresultatet af,” lyder det indledningsvist i regnskabet.