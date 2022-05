John Fredriksen bliver storaktionær i nyt tankrederi forud for mulig Euronav-fusion

Den norsk-cypriotiske shippingmagnat John Fredriksen, der arbejder for, at Frontline skal fusioneres med rivalen Euronav, har købt stort op i det amerikanske tankrederi International Seaways. Analytikere er i vildrede over opkøbet.