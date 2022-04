Euronav-bestyrelse går til modangreb på kritisk storaktionær

Fronterne mellem bestyrelsen i Euronav og det belgiske tankrederis største aktionær, Saverys-familien, trækkes nu endnu skarpere op forud for en kommende generalforsamling i tankrederiet.

Euronavs bestyrelse opfordrer nu direkte aktionærerne til at stemme imod et forslag fra Saverys-familiens shipping-selskab CMB om at indvælge tre nye bestyrelsesmedlemmer, som alle er foreslået af CBM.