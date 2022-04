Styrket tankmarked får Norden til at hæve forventninger til 2022

Tørlast- og tankrederiet Norden hæver forventningerne til 2022 som følge af en styrkelse i tankmarkedet igennem den senere tid.

Tidligere ventede Norden et resultat på mellem 210 og 280 mio. dollar. Men i de senere uger er der sket ”betydelige stigninger” i raterne for produkttank, og det får nu rederiet til at skrue op for forventningerne.