Torm har med held protesteret over dårlig placering på Yales sorte Rusland-liste

En offentlig liste fra Yale University over selskaber, der har besluttet sig for enten at blive, trække sig eller suspendere aktiviteter i det sanktionsramte Rusland, har fået massiv omtale i internationale medier.

Listen og det amerikanske universitet har undersøgt 1.125 selskaber verden over for deres standpunkt til at drive forretning i Rusland eller med russerne, og listen tæller også selskaber inden for shipping, logistik og energi.