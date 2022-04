Analytikere tvivler på at Saverys kan stoppe stor fusion mellem Frontline og Euronav

Shippingfamilien Saverys er imod fusionen af Frontline og Euronav og arbejder for at standse den, blandt andet via opkøb af aktier i det belgiske tankrederi. Analytikere tvivler dog på, at familien vil lykkes med at stoppe planerne.