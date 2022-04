IEA varsler lavere stigningstakt i olieefterspørgsel - skidt for tankrederierne

Det Internationale Energi Agentur, IEA, skærer i forventningerne til den globale olieefterspørgsel, efter at nye coronarelaterede nedlukninger i Kina har sænket forbruget.

Det tager toppen af den stigning, der har været ventet, skriver Bloomberg News.

Sammen med frigivelsen af strategiske oliereserver betyder det nu, at IEA overordnet forudser balance på det globale marked for året som helhed.

”Vi ser nu, at økonomer fortsat nedjusterer forventningerne til verdensøkonomien, og det har åbenlyst en betydning for efterspørgslen efter olie”, siger Toril Bosoni, divisionschef hos IEA, til Bloomberg.

”Markedet ser mere balanceret ud”, lyder det videre.

Det er især det kinesiske forbrug, der ventes at falde. IEA forudser en reduktion i forbruget på 925.000 tønder om dagen fra Kina i april.

Der er dog stadig forventning om en vækst i olieforbruget globalt set. Det ventes at stige med 1,9 mio. tønder om dagen til et gennemsnit på 99,4 mio. tønder om dagen i år.

IEA har desuden skåret i forventningerne til de russiske forsyninger, som er delvist ramt af sanktioner. IEA venter en russisk produktion på 1,5 mio. tønder mindre i april sammenlignet med marts, og det fald er kun halvt så stort som tidligere estimeret.

Hvis udviklingen i olie-forbruget og efterspørgslen kommer til at holde stik, er det dårligt nyt for tankrederierne, der sidste år havde et dårligt år med underskud.

Tankrederierne har sat deres lid til, at en stigende vækst i den globale økonomi også ville medføre stigende olieforbrug -og efterspørgsel og dermed mere at sejle med. Det ser stadig ud til at være tilfældet, men ifølge IEA tages toppen af stigningstakten.

Omvendt tror nogle tankrederier, at bortfaldet af en stor del af russisk olieeksport betyder, at olien skal leveres andre steder fra, og det betyder stigende tonne-mile.

Torm slår konkurrenterne i ”forfærdeligt” år inden for produkttank

Torm’s CEO: Et importforbud for russisk olie kan presse ton-mile og rater i vejret

Arrow efter invasion af Ukraine: Stigende oliepriser kan ende med at ”ødelægge efterspørgslen”