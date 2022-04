Saverys har en plan for at bremse fusion af Frontline og Euronav

Storaktionær i det belgiske tankrederi Euronav, som foreslås fusioneret med Frontline, vil forsøge at skaffe opbakning til at få afværget fusionen. ”Jeg har flere strenge at spille på,” siger Alexander Saverys, CEO i CMB, til Financial Times.