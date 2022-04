Fusion af Euronav og Frontline kan blive attraktivt mål for investorer

Tankrederierne Euronav og Frontline er ikke bare i gang med at fusionere sig til at blive et gigantisk tankrederi i forhold til de nærmeste konkurrenter - fusionen ville også for første gang skabe et tankrederi, der er så stort, at dets aktier kunne blive interessante for en bredere skare af investorer ifølge børshuset Evercore.

”For tankinvestorer og for den globale base af almindelige investorer ville den potentielle fusion (...) skabe et ægte investeringsegnet tankselskab med en meningsfuld og likvid markedsværdi,” skriver Evercore i en kommentar til den planlagte fusion.