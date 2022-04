Fusion mellem Frontline og Euronav er en "win-win" for Fredriksen og aktionærerne

Aktionærerne i de to tankrederier Euronav og Frontline, heriblandt ikke mindst John Fredriksen, har udsigt til en lukrativ gevinst på grund af fusionen af de to virksomheder, vurderer DNB. Baggrunden for fusionen skal bl.a. findes i efterspørgsel fra kunderne, siger Euronav til ShippingWatch.