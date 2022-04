Frontline fortsætter med at fragte russisk olie

John Fredriksens tankrederi Frontline har ”ingen speciel politik som omhandler Rusland” og fortsætter derfor med at fragte russisk olie fra russiske havne.

Det fortæller råolierederiets topchef, Lars Barstad, i et interview med det norske medie Dagens Næringsliv.

”Frontline arbejder altid i tråd med alle internationale sanktioner. Som bekendt er hverken russisk olie eller gas sanktioneret. Europa importerer jo fortsat store mængder olie og gas fra Rusland hver dag,” siger Barstad ifølge det norske medie og påpeger i samme ombæring, at Frontline overholder det importforbud mod russisk olie, som USA og Storbritannien har indført.

Frontline er dog varsom med at sejle ind i Sortehavet, som ”ikke har været et tema for os”, lyder det videre fra Barstad.

Frontline er dermed endnu et eksempel på, hvordan holdningen til Rusland deler tankmarkedet i to lejre. Som ShippingWatch tidligere har beskrevet har produkttankrederier som Maersk Tankers, Torm og Norden tilkendegivet, at de siger nej til at tage nye russiske olielaster.

På den anden side lød det for nylig fra produkttankrederiet Hafnias topchef Mikael Skov til ShippingWatch, at rederiet følger de internationale regler, og at ”vi laver ikke vores egne særregler”.

Senest opfordrede Norges Rederiforbunds adm. direktør, Harald Solberg, i denne uge Norge og EU til at indføre sanktioner mod netop russisk olie.

