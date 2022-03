Krigen i Ukraine holder LNG-markedet varmt i 2022

Krige og konflikter kan have være med til at omforme de kommercielle markeder fuldstændigt. Få områder er det så sandt i øjeblikket som på det rødglødende LNG-marked i kølvandet på krigen i Ukraine.

Det fortalte markedslederne fra Flex LNG, Gaslog, Capital Gas og Golar LNG til Capital Links konference tirsdag om udsigterne for LNG. Selskaberne forventer nemlig at fortsætte de flotte resultater fra 2021 ind i 2022, om end man er bevidst om, at de flotte resultater i dollar har en pris i menneskeliv på den kortere bane.