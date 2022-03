Krigen i Ukraine har sendt tankrederierne ind i ukendt farvand

Efter et yderst svagt 2021 var kursen for tankrederierne sat mod et bedre marked som følge af omikronvariantens lavere dødelighed og en tilbagevenden til normalen.

Men med Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar og de dertilhørende sanktioner er de forventninger dog blevet kastet fuldstændigt ud af kurs, og tankmarkedet sejler nu igen i ukendt farvand.