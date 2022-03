Energinet ser flere mulige LNG-terminaler i Danmark

Som led i Tysklands – og resten af EU’s – bestræbelser på at mindske afhængigheden af russisk naturgas, har den tyske kansler, Olaf Scholz, meldt ud, at den tyske regering har planer om at anlægge to terminaler til LNG – flydende, nedkølet naturgas.

I Danmark er der ingen terminaler til modtagelse af LNG, som det ser ud i dag. Men faktisk er det ikke nødvendigvis nogen helt fjern tanke. Det fastslår klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i et nyt ministersvar.