Mens konkurrenterne har lukket ned for ny russisk handel er Scorpio Tankers tavs

Den russiske invasion af Ukraine fik hurtigt en række af de store produkttankrederier til at afvise nye russiske olielaster, men det er ikke alle, der utvetydigt har sagt, at de lukker ned for nye forretninger i Rusland.

Rederier som Norden, Torm og Maersk Tankers har meldt ud, at man dropper alle fremtidige aktiviteter, og at det alene er de kontrakter, der er indgået, der bliver gennemført.