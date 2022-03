Essberger landede sorte tal i 2021 – krigen i Ukraine skaber usikkerhed

Essberger Tankers, der er et tyskejet kemikalietankrederi inden for shortsea-markedet, kom ud af 2021 med et plus på bundlinjen. For andet år i træk.

Det er stigende rater, der har trukket året i plus for det Hamborg-baserede tankrederi, siger Jan Eghøj, adm. direktør i rederiet til ShippingWatch.