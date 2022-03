Efter svagt 2021 har Sovcomflot kurs mod politisk stormvejr

Det russiske tankrederi Sovcomflot slap gennem 2021 med et lille overskud, men med nye EU-sanktioner, der forbyder handel med selskabet, kan 2022 blive et sort år for det russiske rederi.

Sovcomflots driftsresultat (ebitda) faldt sidste år næsten 26 pct. til 678,5 mio. amerikanske dollar mod 912,8 mio. dollar i 2020. Omsætningen i 2021 faldt knap 7 pct. til 1,5 mia. dollar, fremgår det af en meddelelse.