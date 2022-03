Tankrederier har kun bestilt 11 nye skibe i år

Tankredernes appetit på nye skibe er meget lille for tiden – så lille, at de kun bestilte 11 nye skibe i årets første to måneder, og ingen af nybygningerne er til råolie, skriver skibsmæglerfirmaet Simpson Spence Young i en update.

Rederierne går langt uden om meget store råolietankere (VLCC), som der ifølge Simpson Spence Young ikke er afgivet bestillinger på siden juni sidste år.