Et skib fra Celsius har i sidste uge lastet olie i russisk havn

Den Monaco-baserede skibsejer Celsius Tankes har i sidste uge haft et af sine godt 20 tankskibe, Celsius Esbjerg, liggende i den østrussiske havn Kozmina, hvor skibet har lastet olie for et russisk selskab.

Det er dog ikke Celsius, der har indgået aftalen med den russiske virksomhed, men derimod det kinesiske energiselskab, som i første kvartal 2021 chartrede skibet af Celsius, der i alt har 50 skibe i porteføljen.