Kan Niels Stolt-Nielsen overtale Laurence Odfjell til at slå rivalerne sammen?

Adm. direktør Niels Stolt-Nielsen har inviteret bestyrelsesformand Laurence Odfjell til at diskutere en fusion eller andre former for konsolidering af deres familievirksomheder. For at underbygge sin invitation har Stolt-Nielsen indkøbt aktier og blevet storaktionær i konkurrenten.