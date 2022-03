Stolt-Nielsen foretager overraskende opkøb i storkonkurrenten Odfjell

Det er tilsyneladende gået helt under radaren, at konkurrenten Stolt-Nielsen har opkøbt aktier i Odfjell, og nu har offentliggjort, at man ejer fem pct. af det Bergen-baserede kemikalietankrederi.

Ifølge ShippingWatchs oplysninger er det alt fald kommet som lidt af en overraskelse, at Stolt-Nielsen har opnået en ejerandel, der er så stor, at det familiedominerede rederi nu skal flage, at man er blandt de forholdsvis store aktionærer.