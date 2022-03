Rindbo om at droppe Rusland: Det handlede om at sende et tydeligt signal til regimet

Nordens topchef Jan Rindbo kan ikke mindes at have været med til noget tilsvarende, selvom der da har eksisteret internationale boykot og sanktioner som dem, verdenssamfundet har haft mod Nordkorea.

Men alligevel var det ret unikt for den mangeårige direktør inden for tørlast- og tankindustrien, at det danske rederi på linje med så mange andre ret utvetydigt har smækket kassen i over for handel med Rusland.