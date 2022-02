Nordic American Tankers tabte 119 mio. dollar sidste år

Det var de bedste tre måneder i meget lang tid, men alligevel måtte Nordic American Tankers sluge et tab på 21 mio. dollar i fjerde kvartal sidste år og for hele året et dundrende underskud på 119 mio. dollar.

Det fremgår af Nordic American Tankers’ regnskab for fjerde kvartal og fulde 2021, som er offentliggjort i dag.