Nordic American Tankers forventer at tjene 100 mio dollar på aftale med Oman

Nordic American Tankers varmer op med lidt udvalgte, positive nyheder, inden tankrederiet næste fredag offentliggør et regnskab for fjerde kvartal og helår 2021, som formentlig vil vise, at 2021 var et vanskeligt år.

Tredje kvartal sidste år blev en økonomisk mavepuster for Nordic American Tankers med et tab på 44,7 mio. dollar, og hvis tankrederiet følger trenden fra andre tankrederier vil det næppe være opløftende regnskabstal, der lægges på bordet den 25. februar.

Men i en opdatering til aktiemarkedet leverer rederiet et par positive nyheder.

Dels at tankrederiet, der har Herbjørn Hansson som stifter, CEO og storaktionær, har solgt to ældre tankskibe, hvoraf det seneste, "Nordic Mistral" som er bygget for tyve år siden, blev leveret til det nye ejere i dag den 18. februar.

De to skibssalg har indbragt tankrederiet mere end 30 mio. dollar i kontanter, fremgår det af meddelelsen.

Dels at Nordic American Tankers for et par dage siden har indgået en time charter-aftale for to nye tankskibe med sultandømmet Oman.

Skibene leveres fra Samsung i Sydkorea i maj og juni og vil straks blive sat i arbejde for Asyad Shipping Co., som er et selskab kontrolleret af sultandømmet i Oman.

Time charter-aftalerne løber ifølge meddelelsen i seks år og vil sikre Nordic American Tankers rateindtægter på over 100 mio. dollar i perioden.

Tankrederiet råder efter de seneste skibshandler over en flåde på 23 Suezmax-tankskibe.

