Lars Barstad tror på bedring i tank – men hvornår er svært at sige

Selvom afslutningen på 2021 viste tegn på bedring hos tankrederiet Frontline, lader en længe ventet markedsoptur vente på sig.

Det er svært at sige, præcist hvornår bedringen i markedet vil indfinde sig. Det vurderer topchef Lars Barstad over for ShippingWatch efter et 2021, der endte i et samlet minus på 6,5 mio. dollar for det Fredriksen-kontrollerede rederi.