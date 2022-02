Kendt shipping-familie køber sig tilbage i Euronav

Det er uklart, hvad formålet er, men ifølge Lloyd's List har shipping-familien Saverys fra Antwerp, spenderet 133 mio. dollar på at få en aktiepost på 6,3 pct. i tankrederiet Euronav.

Det er ellers ikke længere end to år siden, at familien solgte sine sidste aktier i Euronav, som familien var med til at etablere for 27 år siden.