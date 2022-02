Rekordoverskud i fjerde kvartal afslutter gyldent år for Flex LNG

Flex LNG, der fragter flydende naturgas (LNG), satte punktum for et guldrandet 2021 med rekordindtjening i fjerde kvartal.

Ifølge en regnskabsmeddelelse omsatte det John Fredriksen-kontrollerede Flex LNG for 114,6 mio. amerikanske dollar i fjerde kvartal og fik et nettoresultat på 69,4 mio. dollar, og begge er hidtidig rekord for rederiet.