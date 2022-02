Scorpio Tankers tabte 234 mio dollar i 2021

Det store tankrederi Scorpio Tankers kommer ligesom sine konkurrenter ud af 2021 med et stort underskud på bundlinjen.

Rederiet, der har Robert Bugbee i spidsen, melder om et nettounderskud på 234,4 mio. dollar for 2021, et markant fald fra et nettooverskud på 94,1 mio. dollar for 2020, viser årsregnskabet mandag.