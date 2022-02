Odfjell rundede af med plus i svært år med "skuffende" minus

I et svært 2021 oplevede Odfjell en ”opløftende” afslutning på året med sorte tal på bundlinjen.

I fjerde kvartal melder Odfjell om et nettooverskud på 15,4 mio. dollar og et justeret nettoplus efter engangsomkostninger på 10 mio. dollar. Til sammenligning blev det i samme periode sidste år til røde tal med et underskud på 2,6 mio. dollar, viser et regnskab offentliggjort tirsdag.