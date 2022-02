Concordia Maritime lurer på at omdanne tankskibe til container

Tankrederiet Concoria Maritime vil nu se på, om en række af selskabets tankskibe kan konverteres til i stedet at sejle med containere.

I et teknisk studie vil rederiet sammen med to partnere udforske mulighederne for at konvertere de såkaldte P-MAX tanskibe. Den ene partner er Stena Teknik, den anden et unavngivent tysk konsuletfirma, der arbejder med skibsdesign.