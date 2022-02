Olieterminaler i europæiske storhavne ramt af cyberangreb

Flere olieterminaler i blandt andet Europas storhavne Rotterdam og Antwerpen er i de sidste par dage blevet ramt af cyberangreb.

Det gælder olieterminaler ejet af SEA-Tank, Oiltanking og Evos i ARA-området - Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, skriver flere medier.

Angrebene kommer blot dage efter, at først Mabanaft og senere Oiltanking i Tyskland meldte om cyberangreb fra d. 29. januar, og ifølge BBC er dusinvis af olieterminaler ramt, men kilder advarer dog over for mediet mod at betragte cyberangrebene som koordinerede.

Anklagemyndigheder i Tyskland, Holland og Belgien er i gang med at efterforske angrebene, som ifølge markedskilder blandt andet skabte forsinkelser hos bunker-barges, der i løbet af ugen ankom til terminalerne for at hente brændstof.

En mægler fra shippingselskabet Riverlake fortæller Bloomberg, at selskabet midt på ugen havde ”flere barges, der ligger og venter i dagevis på at laste og losse” ved SEA-Tanks terminaler i Antwerpen.

Ifølge BBC beskrives angrebet på Oiltanking i Tyskland som et såkaldt ransomware-angreb, hvor hackere tager IT-systemerne ”som gidsel” og kræver betaling for at frigive dem.

