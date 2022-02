Nedtællingen til opturen for tank er sat i gang hos Scorpio Tankers

Efterhånden som flere vestlige lande fjerner covid-19 restriktionerne, fordi omikron-varianten ikke anses som en samfundskritisk sygdom, stiger optimismen hos tankrederierne.

Et af dem er New York/Monaco-baserede Scorpio Tankers, hvor CEO Robert Bugbee fra sit kontor på Manhattan længe har spejdet efter gode nyheder, der kunne indikere, at den økonomiske vækst, som man kendte den for et par år siden, ville vende tilbage.