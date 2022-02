Rederierne bestilte 40 LNG-drevne skibe i januar

Mens Norges Rederiforbund anbefaler rederierne at oplyse om skibenes udslip af sodpartikler i deres klimaregnskab, henviser Danske Rederier til, at rederierne endnu ikke er forpligtet til at opgøre deres sodudslip. Maersk kritiseres i DR for at undlade at oplyse om rederiets udslip af sodpartikler.