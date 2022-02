Euronav fremlægger stort underskud for 2021 - Omikron har udskudt bedring

Belgiske Euronav gør status på et for tankrederierne dystert 2021 med et massivt milliardunderskud for året i danske kr.

Alene i fjerde kvartal fik rederiet et minus på 71,8 mio. dollar før skat, en forværring fra et tab på 57,8 mio. dollar på samme tid sidste år, og det bidrager til et samlet underskud for året på 339,6 mio. dollar, svarende til 2,2 mia. kr.