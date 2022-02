Maersk Tankers dropper individuelle bonusser for at fremme diversitet

Maersk Tankers vil ikke længere lokke med individuelle bonusser og kpi’er (key performance indicators, red.) for tankrederiets ansatte.

Det sker for at sikre mere diversitet blandt medarbejderne, fortæller Maersk Tankers’ HR-direktør Annelise Goldstein til Børsen.

“Vi har et komplekst problem, og vi har brug for en divers gruppe folk og synspunkter for at være i stand til at løse det. Hvis du tiltrækker cool profiler, har du virkelig også behov for en kultur, der understøtter, at folk med forskellige profiler kan performe,” siger hun til avisen.

Rederiet vil i stedet for de individuelle kpi’er arbejde med fem overordnede performance mål for selskabet, der udløser en bonus til alle medarbejdere, hvis målene nås.

Maersk Tankers skulle navigere med ny strategi med alle hjemme bag skærmen

Maersk Tankers koncentrerer sig om kommerciel management i ny strategi

Christian M. Ingerslev har svært ved at se fornuften i at lægge tankrederier sammen