Euronav indkasserer millioner fra afsluttet sale and leaseback-aftale

Lyspunkterne er få på tankmarkedet, der presses af en underdrejet olie-produktion og efterspørgsel, og derfor må det lune for Euronav at kunne indkassere en større milliongevinst fra et afsluttet sale and leaseback-arrangement.

Euronav har tilbageleveret fire VLCC-tankskibe til ejeren, efter at en fem år lang sale and leaseback-aftale med de fire skibe er afsluttet.