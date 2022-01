DHT Holdings går fra to topchefer til én

DHT Holdings går fra at have haft en dobbelt topledelse til fremover kun at have én topchef.

Det sker, når Trygve P. Munthe til april går på pension. Dermed bliver Svein Moxnes Harfjeld eneste CEO fremover. De to har ellers kørt et parløb i topledelsen siden 2010 som co-CEO's i det Bermuda-baserede råolietankrederi