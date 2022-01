Hafnia kan få svært ved at finansiere stort skibsopkøb fra sin største rival

Harfnia er ved at købe 12 skibe fra sin største rival , Scorpio Tankers, i en kontanthandel til estimeret ca. 360 mio. dollar. Det kan blive svært for Hafnia at finansiere en så stor handel med dagens aktiekurser, siger analytiker til ShippingWatch.