Svagt tankmarked reducerede overskuddet hos nordjyske Alba Tankers

Det nordjyske rederi Alba Tankers mærkede trods plus på bundlinjen effekterne af et svært tankmarked i sit forgangne regnskabsår.

Nettooverskuddet på koncern-niveau endte senest på 2,5 mio. dollar i 2020/2021, hvilket er en tilbagegang fra 3,3 mio. dollar året før, viser regnskabet for Alba Shipping & Trading A/S, som er offentliggjort via CVR-registret.