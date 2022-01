Maersk Product Tankers forventer "ikke et fantastisk år i 2022"

Der er ingen tvivl om, at 2021 blev et elendigt år for den globale tankindustri. Men 2022 kan blive stærkt, lyder det fortsat fra mange. Maersk Product Tankers er mere tvivlende. "2022 bliver ikke et fantastisk år," siger topchef Christian M. Ingerslev til ShippingWatch.