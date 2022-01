Christian M. Ingerslev har svært ved at se fornuften i at lægge tankrederier sammen

Hvis konsolideringen i tankindustrien handler om at lægge to rederiers balancer sammen, så har Maersk Tankers CEO Christian M. Ingerslev svært ved at se rationalet i at være en del af processen.

Eller i øvrigt at bakke op om den sammensmeltning af forretningen, som CEO i Scorpio Tankers Rubert Bugbee mener bør finde sted blandt de store produkttankrederier i København med Maersk Tankers som facilitator eller kongemager.