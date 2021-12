Frontline-topchef spår oliepris på 85 dollar i 2022

Prisen for en tønde nordsøolie vil i gennemsnit befinde sig på 85 dollar igennem 2022, hvor prisen undervejs vil svinge mellem 65 og helt op til 100 dollar.

Det spår Frontline-CEO Lars Barstad over for Finansavisen, der har spurgt en række topchefer og analytikere om deres forventninger til olieprisen næste år.

"Jeg er ganske overbevist om, at 2022 kommer til at blive et usædvanligt olieår, først og fremmest fordi globale olielagre er meget lave helt fra start af, og Europa er midt i en energikrise," siger Lars Barstad til Finansavisen.

Lars Barstad er ikke ene om at vente en gennemsnitspris på 85 dollar, som er den højeste pris, der spilles ud med blandt de personer, Finansavisen har spurgt. Samme bud har Nadia Martin Wiggen og Anders Kobbernagel, olieanalytikere hos henholdsvis Pareto Securities og Norwegian Oil Trading.

Hos BW Energy forventer topchef Carl Arnet en gennemsnitspris på 75 dollar, mens Rystad-stifter og -chef Jarand Rystad er mere forsigtig og venter en pris på i snit 65 dollar, skriver den norske avis.

Prisen for en tønde nordsøolie (brent) befinder sig torsdag omkring middagstid i 78,8, dollar. I 2021 befandt prisen sig i snit på 71 dollar, skriver Finansavisen.

