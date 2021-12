Skibsladninger med naturgas sender priserne ned i Europa

De europæiske priser på naturgas fortsætter ned på udsigten til flere gasforsyninger fra USA, der fortsat sender skibe lastet med gas over Atlanten, samt mildere vejr i den kommende uge.

Det skriver Bloomberg News.

Skibet er ladet med flydende gas fra USA, og det sender tirsdag den hollandske gasfuture ned. Samtidig tynges priserne af udsigten til mildt vejr i den kommende uge, hvilket vil lægge en dæmper på energiefterspørgslen.

Priserne har i længere tid været tynget af en begrænset tilførsel af russisk gas, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har lukket for rørledningerne gennem Tyskland.

Det har sendt priserne betydeligt op, og for blot en uge siden var den hollandske gasfuture helt oppe i 187,28 euro per megawatt-time. Syv dage senere handles gasfuturen i 104,95 euro per megawatt-time mod 106,10 euro per megawatt-time mandag eftermiddag.

Siden har USA øget sin eksport af gas til Europa, efter at flere asiatiske lande har valgt at bruge egne gaslagre frem for at importere fra USA, skriver Bloomberg News.

