Prisen på brugte tankskibe kryber opad

Prisen på brugte tankskibe er stille og roligt krøbet opad, mens coronapandemien så ud til at være på retur og efterspørgslen efter energi begyndte at vokse igen, viser en opgørelse fra Vessels Value.

Mens prisen på store råolietankskibe (VLCC) faldt markant med over 17 pct. i 2020, da pandemien satte verdensøkonomien i stå, er brugtprisen for fem år gamle, store tankskibe steget 14 pct. i løbet af det seneste år ifølge Vessels Value.