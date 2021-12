Maersk Tankers og BP udfører test af biobrændstof på skibe

Maersk Tankers og BP har netop udført et forsøg med at bruge en biobrændstofblanding som maritimt brændstof på to produkttankskibe.

Testen demonstrerer ifølge en meddelelse fra Maersk Tankers, at biobrændstof kan bruges som et såkaldt "drop-in-fuel" i den maritime industri, der kan sænke udledningen af drivhusgasser.